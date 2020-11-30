Народный календарь. Что нужно сделать 1 декабря для финансового благополучия

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В этот вторник, 1 декабря, православные вспоминают святых мучеников Платона и Романа. Святых просили о хорошем урожае в будущем году, просили помочь пережить зиму.

По традиции Платона и Романа просили о денежном благополучии в семье. Для этого нужно было обязательно посетить церковь и вместе с другими прихожанами обратиться с заветными словами к святым.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 1 декабря дляфинансового благополучия

В этот день люди не занимались тяжелой работой, они мастерили игрушки и предметы быта из дерева или глины. Поделки продавали, чтобы кормить свою семью.

Приметы погоды гласили, что если в этот день вы увидели комара или муху, то скоро будет потепление. Если на улице метель, то на Масленицу тоже будет снежно и ветрено.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. Праздник проходит с 2007 года по инициативе президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Кроме того, в этот день отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

220 лет назад Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки, 67 лет назад в Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy».

1 декабря родились математик Николай Лобачевский, советский футболист Всеволод Бобров, американский кинорежиссер Вуди Аллен, актеры Геннадий Хазанов, Дмитрий Марьянов и Амаяк Акопян.

Именины отмечают Николай, Платон, Роман.

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