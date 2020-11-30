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СМИ: Неизвестный привез боеприпас к отделу полиции в Реутове
Фото: depositphotos.com

СМИ: Неизвестный привез боеприпас к отделу полиции в Реутове

Юлия Захарова

Происшествия

Мужчина доставил боеприпас к отделу полиции в Реутове. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу улица Победы, дом № 13.

— В Реутове к отделу полиции мужчина на личном автомобиле привез похожий на боеприпас 1960 года выпуска предмет, — отметил собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, они внимательно изучают объект.

Позже источник добавил, что снаряд оказался учебным.

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