Подозреваемые в серии угонов машин задержаны в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в совершении серии краж транспортных средств.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, по версии следствия, злоумышленники с применением специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя угнали иномарку с парковки у торгового центра в поселке Ржавки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в гараже-отстойнике, там же обнаружили угнанный автомобиль.

Следствие полагает, что задержанные причастны еще к одному угону. Ущерб, причиненный потерпевшим в двух случаях, составляет пять миллионов рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о краже, подозреваемые взяты под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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