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Более 65 тысяч горожан посещают занятия проекта «Московское долголетие» онлайн
Фото: Никита Смирнов

Более 65 тысяч горожан посещают занятия проекта «Московское долголетие» онлайн

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 65 тысяч горожан посещают занятия проекта «Московское долголетие» в дистанционном формате. Для жителей столицы открыли около 2,5 тысячи онлайн-групп более чем по 30 направлениям. Среди них спорт, рисование, пение, танцы, уроки красоты и стиля, интеллектуальные клубы, литературные мастерские, виртуальные экскурсии, ландшафтный дизайн и многое другое.

Пенсионеры все активнее переходят на дистанционный формат. Так, 73 процента участников выбирают более трех видов онлайн-занятий. Самыми популярными являются гимнастика, английский язык, танцы, информационные технологии и рисование.

Как отметил заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, даже в год ограничений проект развивается и осваивает интернет.

— В настоящий момент уже более 65 тысяч человек присоединились к онлайн-занятиям проекта, и эта цифра постоянно растет. Наши участники быстро адаптировались к новым условиям и продолжают вести активный образ жизни, даже находясь дома, используя новые технологии и современные способы коммуникации, — цитирует Филиппова официальный сайт мэра Москвы.

Специальную программу для участников проекта подготовили к Новому году. Так, например, в рамках благотворительной акции «Поделись теплом» пожилые люди могут связать теплые вещи для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Передать подарки можно через любой территориальный центр социального обслуживания столицы до 18 декабря.

Более 65 тысяч горожан посещают занятия проекта «Московское долголетие» онлайнФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

А 24 декабря проект проведет онлайн-вечеринку. Несмотря на дистанционный формат, участников ждут конкурсы, викторины, танцы, угощения и выступление секретного гостя. Порядка 100 гостей смогут подключиться к празднику с помощью платформы Zoom, а все остальные — посмотреть трансляцию на YouTube-канале проекта.

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