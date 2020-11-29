«Московское долголетие» профинансируют в 2021 году в полном объеме

Фото: Пресс-служба администрации города Люберцы

Программа «Московское долголетие» будет профинансирована в 2021 году в полном объеме. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила представитель Мосгордумы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она отметила, что эта программа, стартовавшая в 2018 году, стала одной из самых успешных в новейшей истории социальных инициатив не только в Москве, но и во всей России.

— Она аккумулирует опыт работы с гражданами старшего возраста, создания дружественной для них среды: душевность, искренний человеческий подход, ориентация на запросы и потребности людей, — сказал Инна Святенко.

По словам сенатора, в других регионах страны, на федеральном уровне и даже за рубежом активно изучают опыт Москвы в этом отношении.

— Мало где в мире подобные программы стартовали с таким размахом, — подчеркнула она.

Инна Святенко добавила, что число жителей столицы, включившихся в программу «Московское долголетие», и разнообразие занятий увеличиваются с каждым месяцем. Например, недавно к традиционному набору из спортивных, театральных, танцевальных и образовательных секций добавились литературные мастерские.

— Настоящий бум переживают кулинарные семинары и мастер-классы в рамках проекта, — уточнила она.

Сенатор сообщила, что в бюджете города на проект «Московское долголетие» в 2021 году предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. В новом году проект будет развиваться и количественно, и качественно —уже сейчас идет подготовка новых занятий, новых площадок, где можно будет заниматься в очном формате.

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