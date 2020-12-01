ВДНХ запустит новый цикл онлайн-лекций о кино с 2 декабря

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На новых лекциях ВДНХ в дистанционном формате москвичи смогут познакомиться с историей советского, американского, а также японского кинематографа. Главная выставка страны вместе с Государственным музейно-выставочным центром «Росизо» подготовила цикл из трех виртуальных встреч «Киносреда», которые пройдут 2, 9 и 16 декабря в 19:00.

В прямом эфире из павильона «Книги» выступит киновед сотрудник «Росизо» Александр Югай. Он расскажет о киноискусстве XX века и познакомит горожан с самыми известными фильмами.

— Зрители узнают, что снимали до начала и во время Второй мировой войны и какое кино смотрели в послевоенные годы. Все лекции будут сопровождаться показами фрагментов знаковых фильмов той или иной страны. Это позволит участникам погрузиться в атмосферу эпохи, — уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Лекции будут транслироваться на официальной странице ВДНХ в социальных сетях. Каждая встреча будет длиться около часа, предварительно регистрироваться не нужно.

Первая лекция «Голливуд умер. Да здравствует Новый Голливуд!» пройдет 2 декабря и будет посвящена американскому кино середины 1940-х — конца 1970-х годов. Москвичи узнают, что стало причиной кризиса главной в мире киноиндустрии, а также какой период назвали Новым Голливудом, в чем его особенности.

Вторая встреча состоится 9 декабря и будет посвящена азиатскому киноискусству. На лекции «От дзидайгэки до каваий: последствия культурного слома в японском кинематографе» зрителям объяснят, чем довоенное японское кино отличается от фильмов, которые снимали после войны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для тех, кто интересуется периодом оттепели в отечественном кино, 16 декабря пройдет лекция «Весна в советском кинематографе». Тамрасскажут об эволюции киноискусства СССР от периода «малокартинья», который пришелся на военные и послевоенные годы, до кино начала 1970-х.

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