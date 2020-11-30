Онлайн-лекции пройдут в столичных парках с 30 ноября по 6 декабря

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Жители Москвы смогут посетить онлайн-занятия в парках столицы. Видеолекции и познавательные мастер-классы проведут для пользователей в социальных сетях в период с 30 ноября по 6 декабря.

В парке «Сокольники» устроят #стихийныйзимнийбаттл. Это поэтический конкурс для детей в возрасте от трех лет. Для того чтобы принять участие в нем, необходимо выучить стихотворение о зиме или зимних праздниках и записать двухминутное видео с выступлением ребенка. Получившийся ролик нужно отправить на почту konkurs@parksokolniki.info. Работы принимаются с 30 ноября до 20 декабря, а уже 25 декабря подведут итоги конкурса.

На онлайн-экскурсии в усадьбе Воронцово 30 ноября историк Михаил Коробко расскажет, откуда пошла традиция украшать елку к Новому году.

А 4 декабря в 18:00 в социальной сети усадьбы разместят видеолекцию искусствоведа Вероники Телецкой, которая поделится историями о новогодних игрушках, которыми украшали елки в XIX веке.

Узнать, как правильно воспитывать кошек, можно от известного дрессировщика Юрия Куклачева. Встречу с ним подготовил парк «Фили». Запись интервью разместят 1 декабря в 13:00 на страницах парка в социальных сетях.

Любителей истории и культуры ждут на онлайн-экскурсии музея-усадьбы «Люблино». Пользователи узнают о въездных дорогах усадеб Люблино и Кузьминки в социальных сетях.

Для тех, кто интересуется модой, парк «Северное Тушино» подготовил онлайн-лекцию о дизайнере Джанни Версаче. Пользователи познакомятся с интересными фактами его биографии, передает официальный сайт мэра Москвы.

На лекции-экскурсии «Шедевры Третьяковской галереи», которая пройдет в прямом эфире инстаграм-аккаунта парка «Красная Пресня» 2 декабря в 19:00, горожане познакомятся с историей создания галереи и расскажут о ее главных шедеврах.

Ранее сообщалось, что лекции и концерты в онлайн-формате проведут музеи Москвы с 1 по 6 декабря.

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