Лекции и концерты в онлайн-формате пройдут в музеях Москвы с 1 по 6 декабря

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Лекции, концерты и экскурсии пройдут в виртуальном формате в столичных музеях в период с 1 по 6 декабря. Так, зрители смогут насладиться сюитами из балетов Петра Чайковского, узнать о судьбе любимой сестры Александра Пушкина и окунуться в атмосферу Серебряного века.

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает пользователей 1 декабря в 12:00 на виртуальную экскурсию по выставке «Птичий концерт», которую проведет куратор — искусствовед, доцент кафедры истории русского искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Хачатуров.

На сайте Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 1 декабря в 16:00 опубликуют лекцию о жизни сестры поэта Ольги, с которым автора связывала дружба.

Для любителей истории Музей археологии Москвы подготовил бесплатную виртуальную лекцию «Воскресенский мост в XVII–XIX веках». Мероприятие пройдет на платформе Zoom 3 декабря в 15:00. Предварительно необходимо зарегистрироваться.

Также Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает на онлайн-экскурсию по старинным улицам, связанным со знаменитыми поэтами, которая будет доступная для горожан 3 декабря в 19:00, передает официальный сайт мэра города.

А 5 декабря Мемориальный музей имени А.Н. Скрябина организует музыкальный вечер. Жители столицы услышат арии из лучших зарубежных опер, а также романсы Георгия Свиридова на стихи Роберта Бернса.

Еще один концерт классической музыки«Сказочные миры Чайковского» пройдет для москвичей 6 декабря в 14:00. Там прозвучат сюиты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

Парки, библиотеки и культурные центры часто проводят новые мероприятия в дистанционном формате. На официальных сайтах и страницах учреждений в социальных сетях можно увидеть видеолекции, посетить виртуальные экскурсии и концерты.

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