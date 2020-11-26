Культурные мероприятия столицы собрали на одном портале
Москвичей призывают оставаться дома. Для того, чтобы продолжать следить за культурной жизнью города был запущен проект Культура Москвы онлайн, где собраны виртуальные мероприятия из всех сфер культуры: театр, музыка, музеи, литература, кино, шоу, экскурсии и познавательные и обучающие программы для взрослых и детей разного возраста. Посмотреть их абсолютно бесплатно сможет любой желающий из любой точки страны и мира.
Так, в МАММ прошло онлайн-открытие выставки фотографа Паоло Роверси «В поисках Джульетты». И это не просто выставка. Роверси стал первым итальянским фотографом, который в этом сезоне сделает очередной календарь Pirelli. Он решил, что новый календарь должен быть с итальянской историей, которая известна всему миру. А что же это еще может быть, как не самая красивая итальянская история любви, описанная Шекспиром? Календарь – это история выдуманного кастинга на роль Джульетты. Попробовать себя в этой роли пригласили самых разных актрис из разных стран и культур: Эмму Уотсон, Клэр Фой. Сначала они снимались в своейповседневной одежде, а затем – пытались передать образ Джульетты.
Продолжая тему Италии, посетим Музей Москвы. Здесь в Ночь искусств открыли проект «Москва-другие города», который начинается со сравнения современных Москвы и Рима. Что связывает два мегаполиса с богатой историей?
Говоря о московской архитектуре, нельзя не вспомнить удивительное здание, которое стало прорывом в городской предвоенной застройке. Это Московский планетарий. В лекции-кинохронике, посвященной истории создания планетария, рассказывают, как среди улиц, по которым еще ездили запряженные лошадьми повозки, появилось современное чудо, где люди смогли увидеть по-настоящему живое небо, узнать о звездах и далеких планетах и, возможно, сделать шаг на пути к будущему образованию.
Кроме того, на портале зрителям доступны все значимые постановки столичных театров. Также для семейного просмотра есть раздел «Кино», где можно найтии сборник детских мультфильмов, которые с удовольствием вспомнят и родители, и ретроспективу немых фильмов Александра Довженко, исовременное кинопосвещение героям Великой Отечественной войны.
Ранее портал «Невские новости» писал, что Правительство Петербурга утвердило программу проведения новогодних праздников. В этом году большая часть событий пройдет в онлайн-формате.
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