Культурные мероприятия столицы собрали на одном портале

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Москвичей призывают оставаться дома. Для того, чтобы продолжать следить за культурной жизнью города был запущен проект Культура Москвы онлайн, где собраны виртуальные мероприятия из всех сфер культуры: театр, музыка, музеи, литература, кино, шоу, экскурсии и познавательные и обучающие программы для взрослых и детей разного возраста. Посмотреть их абсолютно бесплатно сможет любой желающий из любой точки страны и мира.

Так, в МАММ прошло онлайн-открытие выставки фотографа Паоло Роверси «В поисках Джульетты». И это не просто выставка. Роверси стал первым итальянским фотографом, который в этом сезоне сделает очередной календарь Pirelli. Он решил, что новый календарь должен быть с итальянской историей, которая известна всему миру. А что же это еще может быть, как не самая красивая итальянская история любви, описанная Шекспиром? Календарь – это история выдуманного кастинга на роль Джульетты. Попробовать себя в этой роли пригласили самых разных актрис из разных стран и культур: Эмму Уотсон, Клэр Фой. Сначала они снимались в своейповседневной одежде, а затем – пытались передать образ Джульетты.

Продолжая тему Италии, посетим Музей Москвы. Здесь в Ночь искусств открыли проект «Москва-другие города», который начинается со сравнения современных Москвы и Рима. Что связывает два мегаполиса с богатой историей?

Говоря о московской архитектуре, нельзя не вспомнить удивительное здание, которое стало прорывом в городской предвоенной застройке. Это Московский планетарий. В лекции-кинохронике, посвященной истории создания планетария, рассказывают, как среди улиц, по которым еще ездили запряженные лошадьми повозки, появилось современное чудо, где люди смогли увидеть по-настоящему живое небо, узнать о звездах и далеких планетах и, возможно, сделать шаг на пути к будущему образованию.

Кроме того, на портале зрителям доступны все значимые постановки столичных театров. Также для семейного просмотра есть раздел «Кино», где можно найтии сборник детских мультфильмов, которые с удовольствием вспомнят и родители, и ретроспективу немых фильмов Александра Довженко, исовременное кинопосвещение героям Великой Отечественной войны.

Ранее портал «Невские новости» писал, что Правительство Петербурга утвердило программу проведения новогодних праздников. В этом году большая часть событий пройдет в онлайн-формате.

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