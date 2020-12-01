Цены на ритуальные услуги могут снизиться в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депутат Государственной думы Антон Жарков, который является автором законопроекта о реформе похоронного дела, рассказал о вероятных последствиях предложенной им инициативы.

В документе предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны заключать соглашение на ведение такой работы. Кроме того, предлагается вести реестр недобросовестных предприятий и установить ответственность за раскрытие информации о смерти граждан.

Помимо этого, в законопроекте уточняется о необходимости создать специальные диспетчерские центры, которые будут принимать заявки.

— Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь, — сказал депутат.

Он добавил, что инициатива поможет навести порядок в сфере ритуальных услуг, сообщает «Парламентская газета».

Читайте также: Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для госслужащих