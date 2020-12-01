Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Цены на ритуальные услуги могут снизиться в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Цены на ритуальные услуги могут снизиться в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутат Государственной думы Антон Жарков, который является автором законопроекта о реформе похоронного дела, рассказал о вероятных последствиях предложенной им инициативы.

В документе предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны заключать соглашение на ведение такой работы. Кроме того, предлагается вести реестр недобросовестных предприятий и установить ответственность за раскрытие информации о смерти граждан.

Помимо этого, в законопроекте уточняется о необходимости создать специальные диспетчерские центры, которые будут принимать заявки.

— Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь, — сказал депутат.

Он добавил, что инициатива поможет навести порядок в сфере ритуальных услуг, сообщает «Парламентская газета».

Читайте также: Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для госслужащих

ценыдепутатыритуальные услуги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте