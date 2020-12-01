Росздравнадзор проверит отказ в помощи пациенту с туберкулезом в Новосибирске

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Росздравнадзор в Новосибирске проверит информацию, поступившую из СМИ, о том, что в оказании медицинской помощи было отказано пациенту с туберкулезом и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления надзорного ведомства во вторник, 1 декабря.

— Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация о пациенте поступила из сюжета одного из телеканалов. Там сообщалось, что жителя Новосибирска с открытой формой туберкулеза высадили из автомобиля скорой помощи прямо на улицу, это объяснялось якобы отсутствием свободных мест в медучреждении.

Кроме того, Росздравнадзор проверит вопрос правильности эвакуации пациентов с указанными заболеваниями.

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