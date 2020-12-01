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Москва поможет еще 53 компаниям разместиться на ведущих маркетплейсах в этом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва поможет еще 53 компаниям разместиться на ведущих маркетплейсах в этом году

Юлия Ямпольская

Город

По решению конкурсных комиссий Московского экспортного центра (МЭЦ) поддержку столицы по размещению на зарубежных электронных площадках получат свыше 50 компаний-экспортеров.

Уточняется, что бесплатные премиальные аккаунты на ведущей B2B-площадке Europages.com появится у 33 компаний из 13 отраслей. Это один из крупнейших мировых маркетплейсов с более чем четырьмя миллионами уникальных посетителей в день, здесь зарегистрировано свыше трех миллионов поставщиков.

С помощью премиального аккаунта дает возможность предприятию вывести продукцию на первые места в поисковых запросах. Обладатель премиального статуса может максимально расширить целевую аудиторию — для этого можно разместить на витрине до 200 товаров и представить контент на 15 языках.

Помощь от столицы получат компании по производству электрического и медицинского оборудования, одежды и текстиля, косметики, стройматериалов, продукции химической промышленности, мебели, транспортных средств, продуктов в сфере информационных технологий, а также поставщики юридических, аудиовизуальных, логистических и лингвистических услуг.

С помощью специальной программы МЭЦ еще 20 производителей товаров из девяти отраслей откроют магазины на Ebay.com, а также обучатся, как с ней работать, передает официальный сайт мэра Москвы.

Предприниматели освоят навыки работы с личным кабинетом и листингами, настройки бизнес-политики, изучат методики продаж с предложением цены покупателем, тонкости формирования таможенных деклараций и квитанций на отправку.

Такую возможность получат производители медицинского, музыкального и электрического оборудования, музыкальных инструментов, косметики, ювелирных изделий, пищевой, химической, а также сувенирной продукции.

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