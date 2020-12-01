Столичные НКО подготовили программу для москвичей на этой неделе

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В период с 30 ноября по 6 декабря некоммерческие организации столицы предлагают горожанам сформироваться привычку заниматься спортом, проверить навыки общения с маломобильным населением, а также присоединиться к акциям в честь Международного дня благотворительности.

Так, жители столицы, которые желают поддерживать спортивную форму и соблюдать домашний режим, могут принять участие в благотворительной онлайн-акции «Добрая зарядка». Каждый, кто сделает пожертвование, получит доступ к фитнес-порталу на 21 день. Там будет проходить утренняя разминка. Также для пользователей будет открыт доступ ко всем занятиям онлайн-фитнес-клуба.

А 1 декабря студенты и школьники 9-11-х классов могут принять участие в онлайн-квизах, которые будут посвящены деятельности благотворительных организаций.

Участники должны будут выбрать одну из трех тем, в каждой из которых находятся 20 заданий. В 15:00 начнется квиз «Окружайка», где им нужно будет ответить на вопросы от некоммерческих организаций по защите животных и природе. Викторину «Общага» составили представители НКО, оказывающие помощь людям с инвалидностью. Он начнется в 16:30.

В Международный день инвалидов, 3 декабря, пройдет виртуальный тест «Доступная среда». В 2020 году он охватит все субъекты России. В ходе тестирования участники узнают, как правильно вести себя с людьми с инвалидностью, получат практические навыки по оказанию помощи в разных ситуациях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 4 декабря все желающие могут принять участие в онлайн-встрече с капитаном теплохода «Лебединое озеро» Андреем Симачевым, который расскажет о своей профессии, поделится знаниями и опытом.

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