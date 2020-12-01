Осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой за всю историю наблюдений

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Осень 2020 года в столице стала рекордно теплой. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средняя температура в Москве в осенний период составила 10 градусов.

— Осень-2020 в Москве за счет рекордного октября стала самой теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года (141 год), — цитирует синоптика РИА Новости.

Минувший ноябрь в столице стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура составила плюс 2,3 градуса, а осадков выпало 50 миллиметров, или 86 процентов от положенного за месяц.

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