Первый день зимы в Москве будет теплым и снежным

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В понедельник, 1 декабря, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Он принес облачную погоду с осадками в виде снега.

Температура воздуха в первый день зимы будет значительно превышать климатическую норму. В Москве ожидается от минус одного до плюс одного градуса, в Подмосковье — от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов.

Такое сочетание метеофакторов грозит ухудшением самочувствия метеочувствительных людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями артериального давления, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре пообещал россиянам декабрь теплее нормы.

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