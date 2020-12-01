Гидрометцентр пообещал россиянам декабрь теплее нормы

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

В декабре на большей части России температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в декабре на большей части страны ожидается примерно на градус выше средних многолетних значений, а на азиатской территории России превышение может достигать трех градусов.

При этом в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа ожидаются температуры около климатической нормы, в Челябинской области, на юге Оренбургской области и Башкирии – на градус ниже.

Что касается осадков, на севере Северо-Западного федерального округа их объем в декабре может превысить норму; в Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах окажется меньше нормы; на остальной территории страны — около средних многолетних значений, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что осень 2020 года в Москве признают самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

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