Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Гидрометцентр пообещал россиянам декабрь теплее нормы
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Гидрометцентр пообещал россиянам декабрь теплее нормы

Татьяна Плотникова

Общество

В декабре на большей части России температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в декабре на большей части страны ожидается примерно на градус выше средних многолетних значений, а на азиатской территории России превышение может достигать трех градусов.

При этом в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа ожидаются температуры около климатической нормы, в Челябинской области, на юге Оренбургской области и Башкирии – на градус ниже.

Что касается осадков, на севере Северо-Западного федерального округа их объем в декабре может превысить норму; в Среднем Поволжье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах окажется меньше нормы; на остальной территории страны — около средних многолетних значений, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что осень 2020 года в Москве признают самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Читайте также: Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму в России

осадкиГидрометцентр Россииповышение температуры
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте