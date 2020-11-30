Осень 2020 года в Москве признают самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Осень в этом году в столице признают самой теплой за все время метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в понедельник, 30 ноября.

— Текущая осень в Москве будет признана рекордно теплой. Сентябрь был очень теплым, октябрь — самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно. Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице, — заявил он.

Синоптик отметил, что средняя температура в ноябре в Москве составляет 3,2 градуса, что на 4,4 градуса выше климатической нормы, передает ТАСС.

Ранее специалисты сообщили, что в столицу придут снег и холод. В Гидрометцентре ожидают похолодание и снег на предстоящей неделе. Несмотря на низкие температуры, из-за роста давления метеозависимые люди будут себя чувствовать заметно лучше, чем в предыдущие дни.

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