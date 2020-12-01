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Водителей Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Водителей Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

Татьяна Плотникова

Город

Столичный Департамент транспорта попросил участников дорожного движения соблюдать особую осторожность в связи с прогнозируемой непогодой.

Как указали в ведомстве, 1 декабря в Москве ожидается мокрый снег, ветер, местами гололедица. На дорогах в связи с этим возможны заносы и ограниченная видимость.

— Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходов — при переходе дороги, — цитирует пресс-службу Дептранса ТАСС.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице до утра 1 декабря. Региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций призвал водителей и пешеходов проявить внимательность и осторожность.

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