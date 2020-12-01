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Жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице до утра 1 декабря
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице до утра 1 декабря

Татьяна Плотникова

Общество

До утра вторника, 1 декабря, в Московской области прогнозируется мокрый снег и гололедица. Об этом предупреждает региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве отметили, что согласно прогнозу, в ближайшие один-три часа с сохранением до 11:00 1 декабря начиная с западных и северных районов Московской области, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.

В связи с этим подмосковный главк МЧС призывает водителей по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо соблюдать предельную внимательность. Пешеходов просят соблюдать повышенную осторожность при переходе через дорогу и при нахождении вблизи проезжей части, передвигаться осторожно, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее в Гидрометцентре сообщили об аномальном холоде в нескольких регионах России.

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МЧСгололедицаМосковская область
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