Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде в нескольких регионах России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде в нескольких регионах России

Юлия Курганова

Общество

Аномально холодная погода ожидается в Саратовской, Астраханской, Свердловской, Омской областях, в Татарстане, Башкортостане и еще нескольких российских регионах в течение недели. Прогнозируется отклонение от нормы на 5–10 градусов. Об этом сообщил в понедельник, 30 ноября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут 20–25 градусов мороза. Это по-настоящему холод, конечно, — цитирует синоптика ТАСС.

Ранее сообщалось, что в столицу придут снег и холод. Несмотря на низкие температуры, из-за роста давления метеозависимые люди будут себя чувствовать заметно лучше, чем в предыдущие дни.

Читайте также: Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму в России

холодароссийские регионыРоман Вильфанд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте