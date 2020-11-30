В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде в нескольких регионах России

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Аномально холодная погода ожидается в Саратовской, Астраханской, Свердловской, Омской областях, в Татарстане, Башкортостане и еще нескольких российских регионах в течение недели. Прогнозируется отклонение от нормы на 5–10 градусов. Об этом сообщил в понедельник, 30 ноября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут 20–25 градусов мороза. Это по-настоящему холод, конечно, — цитирует синоптика ТАСС.

Ранее сообщалось, что в столицу придут снег и холод. Несмотря на низкие температуры, из-за роста давления метеозависимые люди будут себя чувствовать заметно лучше, чем в предыдущие дни.

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