Бирюков рассказал, когда в Москве наступят сильные морозы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сильные морозы наступят в столице не раньше конца января. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Придут морозы, скорее всего, как обычно: в конце января и первой половине февраля, — отметил он.

По словам заммэра, зимой высота снежного покрова составит около полутора метров. Это означает, что коммунальным службам нужно быть готовыми к работе в подобных условиях.

Однако в начале зимы температура воздуха будет выше средней, заявил Бирюков в интервью «РГ».

Ранее синоптики сообщили, что теплый фронт накроет Москву в начале декабря и оставит город без снега. Первый день зимы, 1 декабря, запомнится теплой погодой: температура воздуха от минус одного до плюс четырех градусов. К среде, 2 декабря, ситуация кардинально не поменяется.

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