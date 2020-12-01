«Дефицит папы»: Рита Дакота рассказала об отношениях бывшего мужа с дочерью

Фото: instagram.com/ritadakota

Певица и блогер Рита Дакота рассказала, что никогда не препятствовала встречам своей дочери Мии с ее отцом, бывшим мужем певицы Владом Соколовским.

Звезда пояснила, что ей было очень нелегко после рождения дочери, так как еще несколько лет назад она даже не представляла себя в роли матери. Но теперь даже ее блог стал «мамским», а репертуар пополнился песнями о материнстве.

— Я всегда шучу, что меня бесят идеальные инстамамочки в шелковых пижамах с вечно спящими розовощекими младенцами, — сказала Рита Дакота.

Она также пояснила, что не запрещает бывшему мужу видеться с Мией, несмотря на их отношения.

— Я никогда не препятствовала общению Влада с Мией — даже в самые тяжелые для меня моменты сразу после расставания. Я знаю, что такое быть недолюбленной отцом, и не хочу, чтобы Мия ощущала дефицит папы, — добавила певица.

Она подчеркнула, что если в такой ситуации отказывать в общении, то «хуже будет именно ребенку», сообщает издание «Мать и Дитя».

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