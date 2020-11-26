Рита Дакота запустила тренд на нравственность

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Рита Дакота опубликовала в своем Instagram подборку роликов из TikTok, где девушки рассуждают о том, что находиться в статусе любовницы бывает выгоднее, чем в статусе жены.

Сама Рита Дакота несколько лет назад развелась с певцом Владом Соколовским по причине неверности мужчины, пишут «Невские новости».

Сейчас Рита в новых отношениях и воспитывает с новым мужчиной дочь от брака с Соколовским.

— Объявляю тренд_на_нравственность! Не становитесь любовницами, пожалуйста. Не разрушайте, пожалуйста, чужие семьи, чужие жизни, не оставляйте деток расти в неполноценных семьях, написала в своем аккаунте Рита.

Кроме того, девушка в своем обращении подчеркнула, что выходить замуж, по ее мнению, нужно только по любви, а не из корыстных побуждений.

Скандалы с изменами звезд то и дело появляются в СМИ. Осенью «360» писал о том, что вернувшаяся из отпуска Наташа Королева обнаружила пропажу драгоценностей на пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Королева обвинила в краже Анастасию Шульженко, которая, как выяснилось позднее, была любовницей ее супруга. Сама Королева заявляла, что история с изменой Тарзана — провокация авторов рейтинговых телевизионных шоу, сообщает «Экономика сегодня». Однако певец сам признался в измене.

Как пишет «Царьград», сейчас девушка задержана за попытку вымогательства.

Феномен измены в отношениях изучают даже ученые. Ранее ученые из Юго-западного университета Китая, основываясь на проведенном исследовании, сделали вывод, какие мужчины чаще изменяют, сообщило ФАН со ссылкой на Personality and Individual Differences. Вывод оказался неожиданным — чаще изменяют мужчины с низким тембром голоса.

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