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Один человек погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Один человек погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, поселение Киевский, деревня Шеломово, СНТ Бекасово, 206 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в ТиНАО. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что здание загорелось по адресу СНТ Бекасово, дом 206.

По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили загорание одноэтажного частного дома с мансардным этажом на площади порядка 120 квадратных метров.

До прибытия специалистов двое человек самостоятельно покинули горящее строение.

В 07:09 пожарные ликвидировали возгорание.

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