Мороз рассказала, как Собчак относится к их общей с Богомоловым дочери

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса Дарья Мороз рассказала о взаимоотношениях дочери Ани с отцом Константином Богомоловым и его новой женой Ксенией Собчак.

По ее словам, она спокойно позволяет ребенку общаться с новой семьей отца. Константин Богомолов вскоре после развода с актрисой женился на телеведущей Ксении Собчак.

— Аня часто остается у них в доме и даже живет там иногда. Два раза в год они ездят отдыхать. Аня прекрасно общается с Ксенией, — рассказала актриса.

Она уже объяснила дочери, что та всегда останется любимым ребенком мамы и папы, и ей не нужно выбирать кого-то одного.

— Аня это приняла, она умница. И я очень благодарна Ксении за то, что она так дружелюбно приняла Аню. Ведь могло быть по-всякому, — добавила Дарья Мороз.

Звезда уточнила, что в последние годы ее личные перемены совпали с профессиональными и бытовыми. По словам актрисы, ей пришлось нелегко, но она осталась благодарна бывшему мужу, который помог ей раскрыться с неожиданной даже для себя стороны, сообщает Psychologies.

Читайте также: «Дефицит папы»: Рита Дакота рассказала о встречах бывшего мужа с дочерью