Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мороз рассказала, как Собчак относится к их общей с Богомоловым дочери
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мороз рассказала, как Собчак относится к их общей с Богомоловым дочери

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Дарья Мороз рассказала о взаимоотношениях дочери Ани с отцом Константином Богомоловым и его новой женой Ксенией Собчак.

По ее словам, она спокойно позволяет ребенку общаться с новой семьей отца. Константин Богомолов вскоре после развода с актрисой женился на телеведущей Ксении Собчак.

— Аня часто остается у них в доме и даже живет там иногда. Два раза в год они ездят отдыхать. Аня прекрасно общается с Ксенией, — рассказала актриса.

Она уже объяснила дочери, что та всегда останется любимым ребенком мамы и папы, и ей не нужно выбирать кого-то одного.

— Аня это приняла, она умница. И я очень благодарна Ксении за то, что она так дружелюбно приняла Аню. Ведь могло быть по-всякому, — добавила Дарья Мороз.

Звезда уточнила, что в последние годы ее личные перемены совпали с профессиональными и бытовыми. По словам актрисы, ей пришлось нелегко, но она осталась благодарна бывшему мужу, который помог ей раскрыться с неожиданной даже для себя стороны, сообщает Psychologies.

Читайте также: «Дефицит папы»: Рита Дакота рассказала о встречах бывшего мужа с дочерью

Ксения СобчакКонстантин БогомоловДарья Мороз
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте