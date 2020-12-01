Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы ждет мягкая и умеренная зима. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снежный покров в начале зимы в Москве составит 2–4 сантиметра. Также синоптик предупредил о похолодании и гололедице.

Тишковец добавил, что такие же относительно умеренные морозы и бесснежная погода будут преобладать и с 10 по 15 декабря, после на несколько дней горожан ожидает потепление до околонулевых значений. В целом декабрь выдастся на 1–1,5 градуса выше нормы.

Январь ожидается очень теплым и влажным. Средняя температура месяца на 4–5 градусов превысит норму.

— Высота снежного покрова достигнет как минимум 15–20 сантиметров. Погода будет отличаться неустойчивостью с высокой вероятностью как оттепелей, так и крещенских морозов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Синоптик также добавил, что в феврале положительное отклонение от нормы сократится, но конец зимы все равно ожидается на три градуса выше нормы.

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