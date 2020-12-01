Синоптик рассказал, стоит ли ожидать снег в Москве на Новый год

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В столице снежный покров может достичь 13 сантиметров к Новому году. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура в последней декаде декабря составит минус шесть градусов.

— Не обойдется без зарядов снега, и есть шансы на то, что к Новому году снежный покров сохранится и может составить 8–13 сантиметров, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее синоптик сообщал, что осень 2020 года в столице стала рекордно теплой.

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