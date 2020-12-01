Доставщики еды с битами устроили погром в магазине в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 29с1 Карта всех событий

Разбойное нападение произошло в центре столицы. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что 29 ноября в 23:14 в магазин ворвались трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды. Один из злоумышленников причинил телесные повреждения охраннику бейсбольной битой. После этого неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала и скрылись.

Инцидент произошел по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 29.

Охранника доставили в медицинское учреждение. Его госпитализировали с переломом костей черепа. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 111 УК РФ ( «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Читайте также: Трое неизвестных избили и ограбили женщину на востоке столицы