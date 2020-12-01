Водитель легковушки насмерть сбила пенсионера на севере Москвы
Россия, Москва, Клинская улица, 8с2 Карта всех событий
Водитель легкового автомобиля совершила наезд на пенсионера на севере столицы. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Клинская, дом 8, строение 2.
Стало известно, что водитель легкового автомобиля «Киа Соренто», следуя по двору, насмерть сбила пенсионера.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
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