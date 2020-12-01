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«Росконтроль» назвал марку хека, которым можно отравиться
Фото: pixabay.com

«Росконтроль» назвал марку хека, которым можно отравиться

Юлия Ямпольская

Общество

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование хека и выявил лучшие продукты. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что в исследовании приняла участие продукция марок «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «Вкусвилл» и «Aro».

По итогам проверки эксперты выявили, что одним из образцов можно отравиться. Так, в хеке торговой марки «Дары моря» обнаружены листерии, которые являются опасным микроорганизмом. Только этот образец отправили в черный список, а остальные рекомендовали к покупке.

При выборе рыбы рыбы специалисты рекомендовали обращать внимание на ее внешний вид, а также количество ледяной глазури.

— Глазурь должна быть прозрачной и достаточно тонкой. Массивная наледь, покрытая снежным слоем, должна вас насторожить, как и кровоподтеки на самой тушке, — уточнили эксперты.

Также еще одним критерием выбора рыбы является оценка ее внешнего вида. Форма хека не должна быть деформированной и поврежденной.

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