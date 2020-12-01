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Скончалась президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Скончалась президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Виктория Родимкина

Общество

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея во вторник, 1 декабря.

— Ирина Александровна скончалась, — уточнили в музее.

В пресс-службе отметили, что официальный комментарий, а также место и дата прощания с деятелем искусства будут даны позднее.

Ирина Александровна Антонава — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013 год. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

церемония прощанияГМИИ имени А. С. Пушкинакультура
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