Скончалась президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея во вторник, 1 декабря.

— Ирина Александровна скончалась, — уточнили в музее.

В пресс-службе отметили, что официальный комментарий, а также место и дата прощания с деятелем искусства будут даны позднее.

Ирина Александровна Антонава — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013 год. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.