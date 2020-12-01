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Жители столицы смогут оценить обновленный Северный речной вокзал
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жители столицы смогут оценить обновленный Северный речной вокзал

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Москвичи смогут оценить обновленный Северный речной вокзал в проекте «Активный гражданин». Там для жителей столицы открылось новое голосование.

Напомним, реставрационные работы здания начались в августе 2018 года, а в октябре 2019-го эксперты приступили к благоустройству территории.

В 2020 году объекты снова открыли для горожан и гостей столицы. Теперь Северный речной вокзал является местом отдыха горожан, которые приезжают покататься на прогулочных теплоходах или же пообедать в ресторане «Волга-Волга».

В парке и на набережной появились кафе, новые современные лавочки, уменьшенная копия Канала имени Москвы — там дети запускают бумажные кораблики. Эксперты обустроили для младшего поколения детские и спортивные площадки, отреставрировали сохранившиеся скульптуры и воссоздали два исторических фонтана, передает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент по набережной протяженностью порядка 1,4 километра одновременно могут прогуливаться свыше 2,5 тысячи человек.

Ранее жителям столицы показали Северный речной вокзал в виртуальной реальности.

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