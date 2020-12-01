Просрочку на 630 миллионов рублей по автокредитам допустили россияне в октябре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В октябре 2020 года россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.

В исследовании уточняется, что объем просроченной задолженности вырос на 10,6 процента по сравнению с сентябрем. Это вторая волна просрочки платежей по автокредитам. В мае 2020 года просрочки по ссудам достигли 672 миллионов рублей.

Октябрьские неплатежи, однако, оказались меньше, чем майские.

Эксперты пояснили, что банки в кризисный период сделали ставку на развитие залогового кредитования как наименее рискованного. Помимо этого, на рынке был зафиксирован спрос на автомобили.

Рост просрочек же связан с ухудшением общего материального положения россиян, а также с неумением рассчитать свой бюджет и поспешным решением на взятие в кредит довольно большой суммы, сообщает РБК.

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