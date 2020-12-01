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Около 100 краж с охраняемых объектов пресекли росгвардейцы в Москве за неделю
Фото: rosgvard.ru

Около 100 краж с охраняемых объектов пресекли росгвардейцы в Москве за неделю

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Около 100 краж с охраняемых объектов пресекли сотрудники столичной Росгвардии за прошедшую неделю. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба Росгвардии по Москве.

Отмечается, что в основном злоумышленники пытались украсть дорогостоящие товары из продуктовых магазинов и магазинов бытовой техники, однако были задержаны оперативно прибывшими росгвардейцами.

Так, например, в одном из торговых центров на Новоясеневском проспекте неизвестный пытался похитить дорогостоящую парфюмерию. Задержанный утверждал, что не собирался красть товар, но его незаконные действия зафиксировала камера наблюдения, которая была установлена в торговом зале. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали 25-летнего москвича сотрудникам полиции.

Несколько дней спустя, на юге Москвы сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего жителя Астрахани предпринявшего попытку похитить товар из магазина бытовой техники. Мужчина попытался покинуть торговый зал с товаром, не оплатив его.

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