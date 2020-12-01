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Владимир Познер раскрыл секрет своей активности
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Владимир Познер раскрыл секрет своей активности

Виктория Федотова

Звезды

Журналист Владимир Познер раскрыл секрет своей активности. По словам 86-летнего телеведущего, во многом это зависит от генов. Две его тети по отцу были долгожителями.

— Еще важно, как меня мама воспитала. Я ложился спать до семнадцати лет в 21:30, я всегда высыпался. Моя мама прекрасно готовила очень здоровую еду. Папа следил за тем, чтобы я занимался спортом. Я сам слежу за собой, — отметил журналист.

По словам Познера, помимо вышеперечисленного, у него есть любимая работа и близкий человек. Кроме того, с детьми у него прекрасные отношения. Все это вместе и является секретом его активности.

Информация опубликована на сайте «Познер. Онлайн».

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секреты долголетияВладимир Познерздоровье
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