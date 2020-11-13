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«Из категории людей-подонков»: депутат Госдумы жестко раскритиковал Познера
Владимир Познер резко высказался про СССР / Фото: youtube.com / Первый Канал

«Из категории людей-подонков»: депутат Госдумы жестко раскритиковал Познера

Юлия Курганова

Общество

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание журналиста Владимира Познера о СССР. Телеведущий сказал, что у Советского Союза были «некоторые фашистские черты».

— Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он «переобулся» на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков, — заявил депутатбеседе с НСН.

Он отметил, что журналист или не понимает человеческих жертв и истинного героизма советского народа, или сознательно зарабатывает на фальсификации истории.

Рашкин подчеркнул, что нынешние слова Познера очень сильно отличаются от его риторики в советские годы.

— Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он «перевернулся» в одну минуту, лишь бы остаться на плаву, — сказал депутат.

Также он добавил, что высказывания телеведущего вызывают у него только«отвращение».

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