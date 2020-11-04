«Неслыханная выходка»: Познер объяснил смысл заявления Трампа о победе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» оценил текущую обстановку на выборах президента США. По его словам, он ожидал столь серьезное соперничество между кандидатами от Демократической и Республиканской партий.

Кроме того, эпизод, когда действующий президент Дональд Трамп прямо в день голосования объявил о своей победе и попросил Верховный суд прекратить подсчет голосов, Познер считает уникальным.

— Такого не было никогда и, я думаю, больше никогда не будет. Это абсолютно невероятное и непонятное. Если он [Трамп] уверен в своей победе, тогда зачем ему выступать, требуя прекращения подсчета голосов? Он спокойно дожидается результата и все, празднует победу. Это наводит на мысль о следующем: его советники ему сообщили о том, что не все так хорошо, дело пахнет керосином и надо прекратить мероприятие, — заявил Познер.

Он также не исключил, что Верховному суду США придется вмешаться в результаты голосования. Потому что просто так признавать поражение — не в традициях американской политики, объясняет собеседник «ВМ». Хотя и первое, и второе в истории хоть и нечасто, но случалось.

— На моей памяти такие вещи происходили только один раз, когда (кандидат от Демократической партии на выборах президента в 2000 году Альберт — прим. «ВМ») Гор признал свое поражение, на самом деле выиграв. Тогда, чтобы не ввергать страну в пучину политических противоречий, он решил отказаться в пользу (кандидата от Республиканской партии Джорджа — прим. «ВМ») Буша. С моей точки зрения, он совершенно зря это сделал, но это уже другой вопрос, — вспомнил Познер.

Фото: twitter.com/mschlapp

Правда, прежде чем Гор признал свое поражение, Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил прекратить подсчет бюллетеней и принять последние результаты выборов, согласно которым по числу голосов выборщиков победил Джордж Буш-младший.

Познер также высказался о влиянии результатов выборов на отношения США с Россией. С его точки зрения, если победит Джозеф Байден, то лучше они не станут, как и в случае победы Дональда Трампа.

Тем временем в США продолжается подсчет голосов. По последним данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Однако Трамп уже заявил, что считает себя победителем и у него пытаются украсть победу. Байден выступил с аналогичным заявлением.

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