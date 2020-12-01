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Зона отдыха с велосипедными дорожками появится в Даниловском районе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Зона отдыха с велосипедными дорожками появится в Даниловском районе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Новая зона с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками появится в прибрежной зоне Даниловского района Москвы. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, набережная Москвы-реки свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала. Речь идет о территории общей площадью 31,95 гектара на левом берегу Москвы-реки в Даниловском районе столицы.

— Этот новый городской район будет хорошим примером сбалансированной городской среды со всеми условиями для комфортной жизни. А создаваемая в прибрежной полосе прогулочная зона, которая свяжет Симоновскую набережную и набережную Марка Шагала с жилыми кварталами и рекреационными территориями, станет привлекательным местом отдыха для москвичей и гостей столицы, — рассказал Кузнецов.

На территории обустроят новые тротуары, установят скамейки, обеспечат хорошее освещение, посадят новые деревья и кустарники, разобьют газоны. Также в рамках проекта организуют несколько новых спусков к воде, один из них будет реконструирован во время работ по берегоукреплению.

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