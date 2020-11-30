Детский музыкальный театр в центре Москвы введут в эксплуатацию до конца года
Детский музыкальный театр юного актера в центре столицы введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, светло-серый фасад здания хорошо впишется в историческую застройку улицы Макаренко, где располагается театр.
— Много лет назад был разработан исторический фасад, у него была своя архитектура. Чтобы реализовать театр, здание требовалось надстроить, этого нельзя было избежать. При этом нам не хотелось внедрять сверху инородное тело, хотя оно появлялось в любом случае. Плюс не хотелось проектировать надстройку на тему исторического фасада. Это казалось неправильным. Поэтому родилось решение — взять существующий фасад и перенести наверх, — рассказал Кузнецов.
Он также добавил, что ранее театр находился в аварийном состоянии. Чтобы спасти здание от разрушения, специалисты оперативно провели работы по его реконструкции.
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