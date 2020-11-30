ФОК с бассейном на юге Москвы планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Чертановская улица, 45А Карта всех событий

Четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном введут в эксплуатацию на юге Москвы в 2022 году. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Там уточнили, что здание будет находиться по адресу улица Чертановская, дом 45. На данный момент там идут торги для выбора подрядной организации, строительство начнется в ближайшее время.

Стало известно, что общая площадь комплекса составит более 3,5 тысячи квадратных метров. В него войдут бассейн, блок раздевалок, буфет, технические, бытовые и вспомогательные помещения, помещения медицинского назначения, а также административные помещения.

ФОК будет принимать спортсменов круглый год, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что проектом будет предусмотрен комплекс мероприятий для беспрепятственного передвижения маломобильного населения по территории центра, а также для создания возможности занятий в различных кабинетах.

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