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Столичные врачи удалили мужчине опухоль, которую он принял за «пивной живот»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичные врачи удалили мужчине опухоль, которую он принял за «пивной живот»

Юлия Ямпольская

Общество
Россия, Москва, улица Вавилова, 61с1 Карта всех событий

Врачи в Москве удалили мужчине опухоль, которая весила 12 килограммов. Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, пациент думал, что это «пивной живот».

Там уточнили, что в больницу имени В. В. Виноградова обратился 64-летний житель города с жалобой на тянущую боль в пояснице.

— Кроме болевого синдрома у пациента наблюдалась асимметрия живота, он жаловался на проблемы с кишечником и мочеиспусканием. Сам мужчина считал себя просто обладателем характерного «пивного живота» из-за любви к этому напитку, поэтому долгое время не уделял внимания существующим проблемам со здоровьем и не обращался к медикам, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что медики осмотрели пациента и провели компьютерную томографию, в результате чего обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки. Хирурги решили проводить операцию открытым способом.

Врачи удалили новообразование и все измененные ткани, их объем составил 12 килограммов. На четвертый день после операции пациента выписали домой.

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