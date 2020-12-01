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Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 75-летием
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 75-летием

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 75-летием руководителя столичного Театра эстрады, народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра города.

По словам главы города, Хазанов является артистом огромного таланта и обаяния, а также вносит большой вклад в развитие искусства.

— Спектакли с вашим блистательным участием вошли в золотой фонд российского театра, а телевизионные проекты притягивают к экранам миллионы зрителей. Убежден, что возглавляемый вами московский Театр эстрады после завершения реконструкции вновь будет радовать публику яркими постановками, — отметил Сергей Собянин.

Геннадий Хазанов родился в 1945 году в столице. В 1965 году он поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева, а в 1967-м начал выступать на сцене. С 1971 года работал в Москонцерте артистом разговорного жанра, а в декабре 1987-го его назначили художественным руководителем концертно-эстрадного коллектива «Моно». В 1997 году артист возглавил московский Театр эстрады.

В 1991 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1995 году Хазанов стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства. Обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.

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поздравления мэраГеннадий ХазановСергей Собянин
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