Пираты похитили россиянина с танкера в Гвинейском заливе

Фото: benin.mid.ru/ru

Пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди которых находился один россиянин. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Бенине во вторник, 1 декабря.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе.

— На танкер AGISILAOS было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России. Посольство отслеживает развитие ситуации, — говорится в сообщении на сайте посольства.

В СМИ в понедельник появилась информация, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов в Гвинейском заливе. При этом судно выполняло маневры, чтобы не допустить захват неизвестными.

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