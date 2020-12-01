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Строительство универсального бизнес-парка в Коммунарке начнут в 2021 году
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Строительство универсального бизнес-парка в Коммунарке начнут в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Бачуринская улица Карта всех событий

В столичном районе Коммунарка появится универсальный бизнес-парк, строительство которого планируют начать в 2021 году. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, здание общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров появится на участке площадью 4,7 гектара на улице Бачуринской.

— Гибкие проектные решения позволят объединять в одном здании объекты легкого производства, офисного, торгового, складского, а также представительского, спортивного и развлекательного назначения, — цитирует Жидкина агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в одно- и двухэтажных зданиях появятся универсальные помещения офисно-производственного и торгово-складского типа площадью около 500 квадратных метров каждое, а также паркинг на 130 машино-мест.

Первую очередь комплекса построят до конца 2021 года.

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