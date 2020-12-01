Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астролог объяснил, как полутеневое затмение отразится на знаках зодиака
Фото: pixabay.com

Астролог объяснил, как полутеневое затмение отразится на знаках зодиака

Захар Чайченко

Общество

Российский астролог Сергей Седашев объяснил, каким образом полутеневое затмение Луны, наблюдаемое 30 ноября в восточных регионах России, отразится на людях, принадлежащих к разным знакам зодиака.

Седашев отметил, что остаточный эффект затмения будет действовать еще несколько дней после своего завершения. Он уверен, что в этот период особенно важно следить за принятием решений, потому что, по словам астролога, они вполне могут стать судьбоносными и оказать серьезное влияние на дальнейшую жизнь.

Астролог также предупредил четырех представителей зодиакального круга: Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. По словам эксперта, четырем «счастливчикам» нужно тщательно взвесить все решения, а также постараться избежать ссор и выяснения отношений, передает Пятый канал.

Кроме того, специалист по звездам посоветовал отложить серьезные пластические операции, а также походы к косметологу, так как сфера красоты подвергнется негативному влиянию Луны в эти дни. Также в опасной зоне, по словам Седашева, находятся финансовые вопросы, решение которых следует отложить до лучших времен.

Везунчиками в этот период времени станут Овны, Львы, Весы и Водолеи. Астролог считает, что затмение откроет им путь к чему-то новому, а также даст возможность попрощаться со старым, отжившим и ненужным. Тем не менее о бдительности данным четырем знакам забывать не стоит.

Замыкают список астролога Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги, на которых никак не отразится лунное затмение.

Читайте также: Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что принесет декабрь знакам зодиака

астрологияЛуналунное затмение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Все мнения
О проекте