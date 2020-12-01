Астролог объяснил, как полутеневое затмение отразится на знаках зодиака

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Российский астролог Сергей Седашев объяснил, каким образом полутеневое затмение Луны, наблюдаемое 30 ноября в восточных регионах России, отразится на людях, принадлежащих к разным знакам зодиака.

Седашев отметил, что остаточный эффект затмения будет действовать еще несколько дней после своего завершения. Он уверен, что в этот период особенно важно следить за принятием решений, потому что, по словам астролога, они вполне могут стать судьбоносными и оказать серьезное влияние на дальнейшую жизнь.

Астролог также предупредил четырех представителей зодиакального круга: Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. По словам эксперта, четырем «счастливчикам» нужно тщательно взвесить все решения, а также постараться избежать ссор и выяснения отношений, передает Пятый канал.

Кроме того, специалист по звездам посоветовал отложить серьезные пластические операции, а также походы к косметологу, так как сфера красоты подвергнется негативному влиянию Луны в эти дни. Также в опасной зоне, по словам Седашева, находятся финансовые вопросы, решение которых следует отложить до лучших времен.

Везунчиками в этот период времени станут Овны, Львы, Весы и Водолеи. Астролог считает, что затмение откроет им путь к чему-то новому, а также даст возможность попрощаться со старым, отжившим и ненужным. Тем не менее о бдительности данным четырем знакам забывать не стоит.

Замыкают список астролога Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги, на которых никак не отразится лунное затмение.

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