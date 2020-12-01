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Экс-супруга Безрукова поделилась подробностями личной жизни
Фото: Предоставлено пресс-службой Ирины Безруковой

Экс-супруга Безрукова поделилась подробностями личной жизни

Захар Чайченко

Звезды

Известная актриса Ирина Безрукова ответила на вопрос, собирается ли она вновь выйти замуж. Актриса сообщила, что в ближайшее время не планирует идти в ЗАГС. Однако Безрукова все же подтвердила слухи, что за ней ухаживает некий кавалер.

— Я еще не вышла замуж и пока не собираюсь, но уже принимаю ухаживания от мужчины, — призналась актриса, передает ФАН.

За плечами артистки два брака — с актерами Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. С Ливановым они состояли в отношениях больше 10 лет, с Безруковым артистка прожила на пять лет дольше.

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бракотношенияИрина Безрукова
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