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«Какие сладкие»: Эмин Агаларов поделился редкими кадрами с сыновьями от бывшей жены
Фото: Cкриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AJ4nO9oNFo4)

«Какие сладкие»: Эмин Агаларов поделился редкими кадрами с сыновьями от бывшей жены

Захар Чайченко

Звезды

Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов сделал небольшой видеоролик в своем Instagram-аккаунте, поделившись семейными фотографиями из личного архива. К слову, артист приурочил клип к празднику — дню рождения своих сыновей Микаила и Али, родившихся от первого брака с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой.

— Парни, будьте счастливы и здоровы. Пусть вы добьетесь в жизни того, чего сами захотите, а ваши родители всегда будут с вами! С днем рождения, — написал пожелание своим близнецам Агаларов.

Артисту удалось растрогать своих поклонников. Они оставили множество теплых комментариев: «Здоровья вам, мальчики»; «С днем рождения парней»; «Какие сладкие мальчишки».

Напоминаем, что ранее российский исполнитель Эмин Агаларов отсудил у своего экс-партнера по бизнесу Станислава Витинского более 17 миллионов рублей.

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