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Студентов МПГУ эвакуировали из здания на юго-западе Москвы из-за задымления
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Студентов МПГУ эвакуировали из здания на юго-западе Москвы из-за задымления

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, проспект Вернадского, 88 Карта всех событий

На первом этаже здания Московского педагогического государственного университета (МПГУ) обнаружили задымление. Об этом во вторник, 1 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Там уточнили, что возгорание произошло по адресу проспект Вернадского, 88.

Пожарно-спасательное подразделение оперативно прибыло на место. Специалисты МЧС принимают меры к поиску источника. Пока открытого огня не обнаружено.

До прибытия пожарных люди были эвакуированы из здания администрацией. На данный момент обстановка уточняется.

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МЧСМПГУэвакуация
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