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Обновленное приложение «Парковки Москвы» скачали уже больше трех миллионов раз
Фото: twitter.com/moscow_mcd

Обновленное приложение «Парковки Москвы» скачали уже больше трех миллионов раз

Юлия Ямпольская

Город

С момента запуска обновленной версии мобильного приложения «Парковки Москвы» пользователи скачали ее свыше трех миллионов раз. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Там уточнили, что приложение является самым удобным способом оплаты парковки. На данный момент им пользуются 90 процентов горожан, которые платят за паркинг через телефон.

С помощью приложения пользователи могут просматривать и оплачивать штрафы и эвакуацию автомобиля, а также изменить данные парковочной сессии, находить парковочные места для инвалидов и проверять, куда эвакуировали машину из-за аварийных работ.

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