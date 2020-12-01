Ученые объяснили, почему привычка грызть ногти может быть полезной

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Канадские ученые из Университета Макмастера опровергли миф о том, что привычка грызть ногти является вредной. Экспертам удалось выяснить ее пользу.

Предполагается, что грызть ногти вредно из-за бактерий, находящихся под ними. Тем не менее ученые сравнили данный процесс с процедурой вакцинации.

Эксперты установили, что вредная привычка способствует укреплению иммунитета, а также выработке антител против инфекций. Человек, грызущий ногти, переносит в организм незначительное количество бактерий и вирусов, тем самым провоцируя в организме срабатывание эффекта, похожего на вакцинацию, активизируя при этом процесс стимуляции и выработки иммунных реакций, передает ФАН.

Однако в среде профессиональных врачей данная привычка до сих пор признана патологией. Болезнь под научным названием онихофагия может возникать из-за повышенного уровня тревожности, а не из-за дурного воспитания.

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